駁演《李宗瑞》 李妍憬怒：不要再這樣消費我了

李妍憬現身《李宗瑞》選角會場，在臉書表示當時是過去打招呼。（圖／本報系資料照片）

大陸導演魯宗岳將把李宗瑞事件搬上大銀幕，片名暫定《李宗瑞》，並日前來台選角，女星李妍憬現身會場，坦言曾有朋友成為受害者，希望該片有警世效果，想看過劇本後再詳談，面對外傳她有意演出，李妍憬則表示現身是過去打招呼，在臉書爆氣說：「不要再這樣消費我了」。

李妍憬26日現身《李宗瑞》選角會場，與導演魯宗岳短暫談話，昨（27日）在臉書表示沒有確定出演「忽然現身也真的過去打招呼，不要再這樣消費我了，劇本都還沒看過是要搶什麼？真的沒有要『搶演』！」

(中時電子報)