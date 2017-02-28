運安會談了10年 評估報告已送立院政院
10年前，政府曾討論成立國家運輸安全委員會，統籌重大交通事故調查，但無下聞。飛安會今天證實，今年初已將最新評估報告送立法院與行政院。
高鐵通車前，政府曾委託學術單位研究成立台灣的運輸安全委員會，2007年1月高鐵通車，當年底報告出爐，但並未積極討論。
2014年，行政院請交通部與飛航安全委員會共同研究並提出成立運安會可行性研究，不過，後來遇上政府組織改造，且組改工作還未完成，相關研究案也一直擱置。
去年，立法院交通委員會請飛安會提成立運安會評估報告，飛安會已在今年初將報告一併送立法院與行政院。
飛安會執行長王興中說，歐美及鄰近國家的運安會，也幾乎是從本單純調查飛安事件，再逐步擴充功能到陸運、海運，最重要的精神就是監理與調查各自獨立，不會有球員兼裁判的疑慮，找出事故的真相，從更專業客觀的角度，分析肇事的遠因和近因，達到有效失事預防的目的。
根據飛安會的評估報告，若仿效國外大部分的做法，飛安會併入運安會，由運安會統籌海運、空運及以鐵道為主的陸運調查，其他重大陸運事故也可由運安會調查。1060228
(中央社)
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