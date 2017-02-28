父母沒抱好 小兄妹從商場4樓墜落死亡

小兄妹從商場高處不幸墜下，頭部重創，當場死亡。(圖/東網)

大陸天津一商場昨晚發生致命悲劇，一對分別年約5歲及2歲的小兄妹從商場高處不幸墜下，頭部重創，當場死亡。據了解，事件因家長沒把孩子抱好所致。當地警方正進一步調查事故原因。

據東網報導，昨(27)日晚間近9時，天津南開區大悅城商場有一對小兄妹從商場高處墜落，當場喪命。目擊者表示，當時她和朋友去大悅城購物，「進去之後，看到有兩個小孩躺在地上，周圍都是血」。事後，「有兩個人在小孩旁邊號啕大哭，像是孩子的父母」。

另有網友透露，當時一名家長在商場4樓手抱着兩個孩子，靠近玻璃圍欄天井處，但因孩子沒抱好，兄妹雙雙直接摔到地下一樓。現場警方則指，其中一個孩子墜下後，家長想要去拉孩子，結果失手導致另一個孩子也掉下。

(中時電子報)