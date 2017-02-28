父母沒抱好 小兄妹從商場4樓墜落死亡
大陸天津一商場昨晚發生致命悲劇，一對分別年約5歲及2歲的小兄妹從商場高處不幸墜下，頭部重創，當場死亡。據了解，事件因家長沒把孩子抱好所致。當地警方正進一步調查事故原因。
據東網報導，昨(27)日晚間近9時，天津南開區大悅城商場有一對小兄妹從商場高處墜落，當場喪命。目擊者表示，當時她和朋友去大悅城購物，「進去之後，看到有兩個小孩躺在地上，周圍都是血」。事後，「有兩個人在小孩旁邊號啕大哭，像是孩子的父母」。
另有網友透露，當時一名家長在商場4樓手抱着兩個孩子，靠近玻璃圍欄天井處，但因孩子沒抱好，兄妹雙雙直接摔到地下一樓。現場警方則指，其中一個孩子墜下後，家長想要去拉孩子，結果失手導致另一個孩子也掉下。
(中時電子報)
文章來源：悲！天津家長抱兩童失手 小兄妹商場墜亡
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。