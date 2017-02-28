中正紀念堂二二八閉館 總統事先知情

為尊重二二八紀念活動，避免對立，中正紀念堂今天閉館一天。總統府發言人黃重諺今天受訪表示，這不是臨時決定的，本來就有規劃，總統蔡英文事先也知情。

黃重諺上午接受廣播專訪，談到政府如何規劃這次二二八紀念及如何面對外界的批評。黃重諺說，他今天用不一樣的角度來看二二八，很多人都到過歐洲，歐洲許多國家如匈牙利、波蘭、德國等都經歷過威權轉型，可以看到過去獨裁政治領袖銅像不會再出現，歷史現場變成讓國人深刻反省的場所，且不再歌頌某一政治人物。

黃重諺表示，回過頭看台灣，有人開玩笑說，「台灣算是地球上面對轉型正義最溫和的國家」，還是有威權時期的獨裁者銅像，紀念物還是在歷史現場販賣，很多人在講「去蔣化」，有年輕聲音說，這些政治人物並不代表中華民國，中華民國應是全體國人共有的。

黃重諺指出，回去重新看待歷史怎麼走過來，「不是『去誰』」，是重新詮釋歷史定位，二二八事件經過70年，不是哪個族群在哪件事情上犯了錯誤，是當時掌權者在不民主情況下侵犯人權，經過反省，對每個族群都是很好的過程。

文化部宣布中正紀念堂以後不播放蔣公紀念歌，外界批評「去蔣化」促動藍綠對立。黃重諺說，這是國家在威權轉型必須要經歷的，事先總統知道文化部的決定，行政院也知道，也評估過社會輿論方面；他說，主要是讓整個國家對政治人物恢復正常化看待，不必然是以一黨一人做為對象。

對於有人批評文化部的作為是「去中華民國化」，黃重諺說，任何一個政治人物都不是這個國家的等號或象徵，如果這個國家夠偉大，所有政治人物放在同個天平上，都是一樣的。

黃重諺也否認因為「去蔣化」造成對立，文化部才宣布中正紀念堂要積極閉館。他說，就如同文化部所說，遭遇二二八，這個國家還在紀念、歌頌某一政治人物；在相關法制調整前、某些事情需要被釐清前會閉館，不是因為「去蔣化」引發的風波臨時決定，是本來就做了規劃，蔡總統、行政院長林全事先都知情。

黃重諺也談到總統處理二二八的3個層次，首先是台灣整體轉型正義議程，要解決過去威權時代留下，可能還造成現在民主體制運作的不公平問題，如不當黨產問題，造成政黨競爭不公平。

其次，是歷史真相的再釐清、還原，怎麼恢復名譽，不只撫平傷痛，還要揭露真相，不重複犯錯，「以總統的決心，會把加害人找出來」，並希望立法院將促轉條例列為國會優先法案。最後則是民主意象如何去威權。1060228

(中央社)