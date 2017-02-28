蝶戀花調查 學者：沒獨立單位易陷盲點

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蝶戀花旅行社遊覽車在國道嚴重翻車事故後，交通部立即行政調查並祭出懲罰。有學者認為，台灣除了飛安，其他交通事故調查都是監理、調查一體，缺獨立調查，容易陷入盲點。

蝶戀花旅行社承辦的旅遊團13日在國道5號翻車，造成33人罹難、10多人受傷不幸，事故真正原因還未公布，外界對疲勞駕駛、遊覽車管理制度、車輛檢驗等批評聲浪高，究責聲不斷。

交通部公路總局、觀光局也立即展開行政調查及處分，對遊覽車公司撤營業執照並吊銷所有車輛車牌，對旅行社勒令停業。

交通部也推出多項改善措施，強調要強化對遊覽車的監理及國內旅遊產品的品質管控。

交大運輸與物流管理學系副教授黃台生說，交通部依職責所在，進行行政調查，並努力改善缺失，但在監理與調查都是一體情況下，很容易有盲點，流於片面式檢討。

黃台生說，除了追究責任外，未來如何防範事故，或事故傷害降最低更重要。他舉例，現在都說道路設計沒有問題，但是否思考過，事故地點的道路如何能從設計上，讓車輛不致有太嚴重的翻覆。

黃台生建議，應有像飛航安全委員會一樣的獨立單位，調查像蝶戀花這類重大的交通事故，從各層面探究問題癥結，才不致每次重大事故後，在相同問題裡打轉。1060228

(中央社)