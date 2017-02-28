僑委會提計畫 鼓勵僑界紀念二二八

僑務委員會今天表示，訂定海外僑社辦理「紀念二二八活動」實施計畫，協助全球各地區僑界制度性辦理紀念二二八各項活動。

僑務委員會表示，僑務委員長吳新興2月下旬訪視美國地區僑界，聽取海外僑界心聲，海外僑界期盼政府能重視海外地區辦理紀念二二八活動，提出建言，僑委會因此制訂海外僑社辦理紀念二二八活動實施計畫。

吳新興表示，二二八事件是台灣政治社會發展史上令人遺憾與不幸的創傷，僑務委員會希望透過制度性做法，協導海外僑社舉辦各項紀念活動，以撫平歷史傷痛，促進族群融合及台灣社會和諧，厚植海外僑社支持民主台灣的力量。

僑委會說，日後也將鼓勵僑界舉辦有關二二八事件相關紀念活動，僑委會樂意提供海外各地僑教中心設施，也會聽取受難者家屬對政府的期望，表達政府對此一歷史事件的重視與關懷。1060228

(中央社)