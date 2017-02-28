奧斯卡頒錯獎 藝人酸：說不定是蒲亭幹的

與好萊塢自由派不合的美國總統川普可說是本屆奧斯卡頒獎典禮的砲火中心，連頒錯獎烏龍都可中槍，藝人紛紛推文：「說不定是蒲亭幹的」，「總統大選結局也這樣就好了。」

本屆奧斯卡川普一如外界預期成了笑料來源，所以頒錯獎風波發生後，他也不免幸災樂禍，大酸奧斯卡主辦單位正事不做只會注意政治。

他在接受保守新聞網站布萊巴特新聞網（Breitbart News）採訪時說，奧斯卡主辦單位「沒把他們的眼睛放在要打的球上」，是因為「他們注意政治注意到不行」。

不過，好萊塢明星也不是省油的燈，喜劇女演員萬達賽克斯（Wanda Sykes）推文：「你們快別責怪那幾位老人，他們給錯（頒獎人）華倫比提（Warren Beatty）信封，說不定是（俄羅斯總統）蒲亭幹的。」

好萊塢諧星比利克里斯托（Billy Crystal）也推文：「令人驚奇的大結局，要是總統大選也這樣就好了。」

許多好萊塢明星其實都相當幽默看待這次烏龍，事件發生後，演員B.J.諾瓦克（B.J. Novak）故意說：「可以也重新確認一下最佳男主角是不是對的嗎？」

在典禮上大開川普玩笑的奧斯卡主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）則推文：「我個人覺得都是哈維（Steve Harvey）的錯啦。（環球小姐主持人哈維，報錯冠亞軍。）」

向來愛搞結局大逆轉的印度裔導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）則推文：「2017年奧斯卡頒獎結局其實是我寫的啦，＠吉米金摩，逮到他們了！」（譯者：中央社許湘欣）1060228

(中央社)