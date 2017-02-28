偷錢買奶粉 好爸爸竟是竊盜集團成員
苗栗警分局今天指出，破獲一個3人組成的竊盜集團，犯案將近20起，其中徐姓竊嫌被捕後供稱，偷來的現金都用來買奶粉、尿布，表面是好父親，私底下卻是見不得光的小偷。
苗栗警方從105年1月起就陸續接獲檳榔攤、小吃店、美髮院和餐廳等業者報案，在夜間打烊後，遭小偷潛入行竊，主要損失現金和香菸，由於竊嫌做案手法相似，員警不排除是同一個集團所為。
竊嫌偷竊的地點包含苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、後龍鎮和頭份市等6個鄉鎮市，行竊前會先用智慧型手機從窗外觀察室內環境，再以頭套蒙住臉部躲避攝影機，侵入櫃台內偷取財物。
警方清查至少有17個受害店家，經鑑識小組採集指紋比對，發現家住公館鄉和苗栗市的徐姓、劉姓和邱姓男子涉有重嫌，其中徐嫌居無定所，在二二八連假期間回娘家探望家人，員警終於順利將3人一舉逮捕到案。
徐嫌供稱平常以打零工維生，入不敷出，為了養家才會夥同友人共同行竊，偷來現金都用來「買奶粉和尿布」，並交給妻子和岳母作為生活花費。
警方訊後依竊盜罪嫌把3人移送地檢署偵辦，也不忘告誡徐嫌，以違法手段換取而來的金錢，家人用了也會良心不安，如今還得面對刑責，更無法照顧妻小，想要當一個好爸爸，應該找一份穩定的工作，才是正途。1060228
(中央社)
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