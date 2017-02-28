潛力破2百億 越南擬放寬境內博奕禁令

為吸引「資金」回流，越南政府擬放寬境內對博奕的禁令。（圖/美聯社）

早在戰爭年代，當時的越共領導人胡志明（Ho Chi Minh），就藉由發行彩券為醫院與學校募資。如今隨著越南人赴海外下注金額愈來愈高，越南政府有意要將這筆「資金」收回國內。透過放寬境內的賭場、賽馬和美式樂透彩的開放，讓每年外流至柬埔寨、澳門與新加坡三地高達8億美元（約245.8億台幣）的資金，能收回國內成為政府稅收的一部分。

據彭博社（Bloomberg）報導，為增加國家稅收和投資發展，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）發布兩道命令，打算於3月份起，放寬境內對博奕產業的限制，開放賭場、賽馬和樂透彩券的設立，並允許越南民眾在國內試試手氣，試圖將每年流出至柬埔寨、澳門與新加坡三地8億美元（約245.8億台幣）的金額收回，成為政府未來的新財源之一。位於河內的跨國顧問公司認為，這次對博奕產業的新修法，應能為越南帶來為數不小的財政收入，尤其從當地的樂透彩爆炸性成長中可以看出端倪。本地彩券公司Vietlott從2011至2015年4年期間，一共售出130億美元（約3,994億台幣），年均成長幅度達到12%，就能預期未來全面開放後的成長。

今年1月份日本首相安倍晉三（圖右）訪問越南，由總理阮春福（圖左）陪同。（圖/美聯社）

擁有美麗熱帶島嶼和沙灘的富國島，未來也將成為博奕產業發展重點。（達志影像/Shutterstock）

過去數十年來，越南雖然一直保有為社福政策籌資的彩券，但官方對於博奕產業卻是極盡所能的醜化和打壓，他們認為博奕一旦開放，勢必帶入性交易、酒精與毒品濫用，以及使民眾破產而衍生高犯罪率，故博奕產業一直被視為「社會之惡」。但隨著越南經濟成長與改革開放後，尤其看到新加坡與澳門成功的案例，讓政府逐漸放寬政策，目前已有兩張特許執照由總理批准發出，一間將建於南方島嶼- 富國島（Phu Quoc）、另一間則將建在北部廣寧省（Quảng Ninh）的下龍灣（Halong Bay）區域。

上有政策、下有對策，在許多鄉村和郊區仍存有賭博的活動，也經常能看到向高利貸借款或欠下一屁股賭債的人，故越南當局決定，未來修法放寬境內博奕產業後，將對本地居民設置年齡（21歲）和收入財力證明的門檻，並要求這些賭場、賽馬場所必須建於郊區或外島，試圖以距離和門檻降低對當地一般民眾的影響。

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(中時電子報)