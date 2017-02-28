謠傳搖頭丸混酒更嗨 食藥署：恐喪命
坊間傳聞把搖頭丸混酒，可以讓人情緒更嗨，食藥署闢謠專區指出，「搖頭丸」不只是國內列管毒品，如和酒精併用恐造成嚴重脫水、體溫過高，嚴重甚至喪命。
食藥署表示，搖頭丸(MDMA)是國內列管的第二級毒品與第二級管制藥品，屬中樞神經興奮劑，會使人體分泌「多巴胺」（Dopamine），使用後會產生暫時性情緒亢奮、多話、精力旺盛現象，同時伴隨食慾不振、噁心、盜汗、失眠等症狀。
食藥署指出，長期使用恐會造成腦部受損、注意力變差、憂鬱、焦慮、幻覺，影響人體調節體溫的能力，造成體溫過高，引起肝、腎、心臟等器官衰竭，甚至死亡。
此外，食藥署也強調，酒類含有乙醇，會抑制中樞神經，使人判斷力下降、噁心、嘔吐、步態不穩、複視等。外國文獻指出，搖頭丸與酒精併用，會造成人體脫水、體溫過高、心律不整、昏迷，嚴重甚至會喪命。
食藥署提醒，毒品合併酒精或其他藥物使用，易增加其危害性，對人體健康影響甚鉅，呼籲民眾勿因好奇或受同儕影響而嘗試，如需協助可撥打毒品危害防制中心免費諮詢電話0800-770-885（請請您，幫幫我）。1060228
(中央社)
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