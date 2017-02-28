奧斯卡最佳影片爆烏龍 川普說原因是太政治

《樂來越愛你》製作人Jordan Horowitz(左)、頒獎人Warren Beatty(中)和主持人金莫(右)，仔細閱讀得獎人信封。(美聯社)

昨晚好萊塢一年一度的盛會奧斯卡金像獎再頒發最佳影片時，爆出頒錯獎的插曲，美國總統川普(Donald Trump)說，會發生這種事是因為金像獎的舉辦單位「太專注在政治議題上」。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，川普周一在接受極左派新聞網站Breitbart專訪時對這個烏龍事件表示：「我認為他們太專注在政治上，所以最後他們才會出差錯。」川普還說：「有點可悲，這奪去了奧斯卡的魅力，感覺上當晚的典禮不是非常的有魅力，我參加過奧斯卡，這次的典禮喪失了某些非常特別的東西，然後典禮以這樣的方式結束很悲傷。」

事實上川普沒有觀看奧斯卡頒獎典禮，白宮新聞秘書西恩‧史派瑟(Sean Spicer)在典禮前就向媒體坦言，好萊塢的言論一向和左派相歧，川普在典禮當晚會主持白宮周場舞會(Governors Ball)，他會和第一夫人在華盛頓特區歡迎各州州長的光臨，因此他倆週日晚間的焦點將放在這舞會上。

在奧斯卡頒獎典禮中，主持人吉米·金莫(Jimmy Kimmel)對川普過去宣稱媒體製造假新聞、抨擊得過20次奧斯卡提名的女星梅莉史翠普(Meryl Streep)「名過其實」等的言論，以及他愛在推特上發文的習慣大開玩笑。金莫甚至說：「川普可能會在明天早上五點鐘、他的腸胃蠕動時，全用大寫的在推特上發文。」

當晚在奧斯卡典禮頒發最佳影片時，負責計票的會計公司普華永道 (PricewaterhouseCooper)的合夥人之一 Brian Cullinan，不小心把錯誤的得獎人信封拿給了頒獎人，導致《樂來越愛你》(La La Land)的劇組一度以為他們獲獎，但最後才尷尬地得知《月光下的藍色男孩》(Moonlight)才是真正的獲獎者。

普華永道美國部門的董事長Tim Ryan表示，Cullinan對這個失誤感到相當難過和糟糕，這不只是他個人的錯誤也是該公司的錯，全體都感到相當難過。這很明顯的是公司的疏失，既然發生了錯誤就立即改正，並勇於承認錯誤。

(中時電子報)