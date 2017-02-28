二二八70週年 壽山營區首開放辦追思儀式

二二八事件今天屆滿70週年，行政院長林全、高市長陳菊、彭明敏等與受難者家屬重回當年事件爆發前夕談判破裂的高雄壽山營區，追思犧牲受難前輩，對這段錯誤歷史表達深切歉意。

高雄市政府上午在二二八和平紀念公園舉行二二八事件70週年追思紀念儀式，市長陳菊於公園獻花致意後，帶領相關當事人家屬、後代家屬重返壽山營區，向所有爭取民主、人權的先行者致敬追思。

高市府今年特別協調國防部開放後備指揮部壽山營區舉辦二二八70週年紀念儀式。

後備指揮部壽山營區為1947年3月6日和平代表與彭孟緝談判的地點高雄要塞司令部。當時因彭孟緝決定以軍事解決，讓高雄市成為全台第1個被正規軍隊鎮壓之地。

包括林全、陳菊、彭明敏等與受難者家屬們及二二八事件研究學者代表回到當時和平與武力抉擇之地，宣示民主和平的重要價值，追思感念為台灣民主犧牲受難的前輩們，更對因這段歷史錯誤而承受傷痛的家屬們，表達深切歉意。

彭明敏是當時參與談判的前高雄參議院議長彭清靠兒子，他首度重回當年談判現場，更是感觸良多。

彭明敏受訪說，當時他在唸大學，人在台北，得知高雄很亂，後來聽父親轉述這件事，當天父親帶和平人士上來談判，其中兩人當場被槍斃，父親也被士兵以刺刀抵住背部拘留一晚後回家，父親從此不再管政治。

彭明敏表示，他今天首度上山憑弔，心中滿了感傷，當時加害者是誰迄今仍是謎，他希望藉由相關檔案解密，還原歷史真相，不是為報復而是要對歷史有所交代。

主辦這場追思儀式的高雄市立歷史博物館感謝國防部的協助，得以重返營區舉辦紀念儀式，彰顯新政府對二二八事件的真相還原、轉型正義的正面態度。

高市府也希望，以促進民主與和平的行動來面對歷史，打破被劃分的疆界，並感謝高史博與國防部能共同完成此一具時代意義的重大任務，讓受難者家屬重返當時民主前輩們勇敢挺身之處，一同面對歷史，也希望讓此一歷史事件傷痕得以撫平，展開高雄人權城市歷史的新頁。1060228

(中央社)