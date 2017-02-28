輔大生鋸壞蔣介石銅像 妨害公務移送4人

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輔仁大學校園蔣介石銅像遭輔大學生、民眾以砂輪機切割破壞，銅像拐杖遭鋸斷。新北市新莊警方帶回4名涉案人調查，今天上午，4人被警方依妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。

約10餘名輔仁大學學生今天凌晨帶著砂輪機、發電機等工具，在校內試圖拆除蔣介石銅像。新莊警方據報到場制止後，雙方發生推擠衝突，警方將2名學生，及1男1女帶回詢問。1060228

(中央社)