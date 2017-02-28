高田對安全氣囊案認罪 移除出售障礙
日本高田公司今天在美國聯邦法院1項重罪指控中俯首認罪，移除潛在出售或重整案計畫主要障礙。這是10億美元和解案的一部分，其中包括車廠和瑕疵安全氣囊受害者的補償金。
路透社報導，儘管高田公司（Takata Corp）安全氣囊爆炸受害者的委託律師反對，將汽車製造商視為高田詐欺行為的受害者，聯邦地方法院法官史提（GeorgeSteeh）批准了之前已達協議的和解案。
史提表示，高田決定隱匿安全匿囊瑕疵證據達15年，汽車製造商可能是受害者。
而在刑事達成和解，罰金底定後，高田預期將加速尋找有意收購的買主或可能提供資金挹注的金主。
法官史提說，他曾考量做出更嚴格判決，指出聯邦規定允許高達15億美元的罰金。但他之所以批准和解案，是因為如果不這樣，高田可能破產，而延宕數以百萬計仍在路上的致命安全氣囊召修遙遙無期。
代表美國車主的律師已經控告本田汽車（Honda Motor Co）、日產汽車（Nissan Motor Co）、BMW汽車（BMW）、福特汽車（Ford Motor Co）、馬自達汽車（Mazda Motor Corp）及其他車廠，指控他們知情安全氣囊暇疵多年，卻繼續使用。
車主委託律師今天在佛羅里達州遞交訴狀，指控車廠「因為看上高田安全氣囊價格低，擔心如果停用高田安全氣囊，恐出現供應不及，而草率行事」。1060228
(中央社)
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