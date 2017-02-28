勇士率先50勝 堪比全盛公牛

勇士隊杜蘭特灌籃得分。（美聯社）

勇士隊今作客七六人主場，下半場逐步甩開對手糾纏，不但先發5人全部得分達兩位數，更是登錄的全部球員都留下出賽紀錄，其中以杜蘭特攻下27分最高，終以119比108擊敗七六人，成為本季率先拿到第50勝的勁旅，也是連續兩季尚未打滿60場比賽就拿下50勝的史上第2隊。

NBA史上第一支連續兩季在60場比賽前就拿下50勝的球隊，正是由喬丹率領的公牛隊，分別在1995-96以及1996-97球季，其中1995-96球季更是締造72勝的「前」單季最多勝紀錄，也都拿下總冠軍，20年前的往事，相信許多老球迷仍記憶猶新，新球迷更是心生嚮往，如今，勇士隊追隨公牛隊紀錄，再度寫下歷史。

勇士隊本季找來杜蘭特加盟，實力如虎添翼，儘管要打破自己保持的單季73勝紀錄，接下來的比賽必須全勝，難度極高，但上季儘管破了紀錄卻沒冠軍，本季的目標已非追逐例行賽戰績，而是期待能拿下最近3季以來的第2座總冠軍。

(中時電子報)