高一女跨越鐵軌 遭自強號撞死

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台鐵308車次花蓮往新左營南下自強號列車，今天上午10:33分在台東縣海端鄉、關山鎮之間，撞上1名疑似跨越鐵軌的女高中生，警消人員趕到現場時，該名高一女生已明顯死亡。列車預計會延誤1小時以上，228連假收假返鄉民眾，行程可能受影響。

台鐵表示，該路段位於單線區間，路人當場死亡。路警需由台東趕至現場處理，趕赴時間將會超過60分鐘，按災害規模分級表規定自即時起成立台鐵局本部一級應變小組（運、機進駐）。

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(中時)