韓國均壽居冠全球 秘訣是吃泡菜？

泡菜是將白菜用鹽、辣椒、蒜頭等材料醃漬、發酵而成，隨著發酵過程會產生抗菌的作用，並產出益生菌。(圖/健康365)

著名醫學期刊《柳葉刀》發表一的項研究成果，預期韓國的平均壽命很快就可以超越日本，成為世界第一。那麼，韓國人壽命增長的秘訣為何？學者指出，飲食習慣是關鍵！

據外媒報導，英國帝國理工學院研究指出，韓國女性未來的均壽有望達到91歲，突破過去人類均壽90歲為上限的預言。研究人員伊紮提（Majid Ezzati）認為，女性壽命高於男性的主要原因，在於男性的生活方式較不健康；而韓國人壽命之所以巨幅增長，基本上歸功於該國良好的就醫條件、關注健康的文化，以及吃泡菜的飲食習慣。

伊紮提表示，韓國民眾的飲食中，蔬菜比例特別高，幾乎是英國人的兩倍。而韓國人吃的蔬菜就是所謂的泡菜，他們將白菜加入調味料發酵製成泡菜，其富含維他命A、維他命B、乳酸杆菌等物質，有助於抗癌症、降低膽固醇、改善皮膚，甚至提升精神狀態。

伊紮提也評價了均壽第二的日本，指日本依然有很好的低肥胖率和低血壓，但西方飲食習慣的普及，讓新一代無法繼續維持有益於健康的生活方式。

(中時電子報)