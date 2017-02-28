科學家找到方法 讓你暢飲卻不會宿醉
酒精帶給人們愉悅之餘，副作用「宿醉」也讓不少人困擾，因此科學家也一直在找法子，試圖能讓狂飲後不再有宿醉，所以也讓「合成酒精」這種新產物應運而生。
精神科醫師及精神藥物學家那特(David Nutt)從2014年開始，就一直從事相關研究，他希望「合成酒精」這種人造酒精，也能帶給人類一樣的快樂，同時不會帶來不良後果，而這些神奇的「合成酒精」甚至還不含卡路里。
但也有不少人擔心，如此一來合成酒給人的感覺，是否根本就與真正的酒不一樣了，那麼你大可不用擔心，因為那特表示，這些合成酒已經經過了不少釀酒業者的檢驗，他們甚至沒辦法區分出，真正的酒與合成酒的差別。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。