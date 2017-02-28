科學家找到方法 讓你暢飲卻不會宿醉

科學家據說找到方法，讓你暢飲卻不會宿醉。 (達志影像/shutterstock提供)

酒精帶給人們愉悅之餘，副作用「宿醉」也讓不少人困擾，因此科學家也一直在找法子，試圖能讓狂飲後不再有宿醉，所以也讓「合成酒精」這種新產物應運而生。

精神科醫師及精神藥物學家那特(David Nutt)從2014年開始，就一直從事相關研究，他希望「合成酒精」這種人造酒精，也能帶給人類一樣的快樂，同時不會帶來不良後果，而這些神奇的「合成酒精」甚至還不含卡路里。

但也有不少人擔心，如此一來合成酒給人的感覺，是否根本就與真正的酒不一樣了，那麼你大可不用擔心，因為那特表示，這些合成酒已經經過了不少釀酒業者的檢驗，他們甚至沒辦法區分出，真正的酒與合成酒的差別。

(中時電子報)