西伯利亞「地獄之門」急速擴大 暖化惡性循環
有「地獄之門」稱號的俄羅斯西伯利亞「巴塔蓋卡坑」(Batagaika)，目前直徑約1公里長，86公尺深，全球暖化使得巨坑面積持續擴大。然而最新研究發現，隨著坑洞面積擴大，永凍層融化後將釋放更多溫室氣體，加劇氣候變暖，形成惡性循環。
巴塔蓋卡坑位於永久凍土層上，當中存在最後一個冰河時代形成的冰，這種古老的冰裡包含大量有機物，比如數千年前被「鎖」住的碳。據估算，全世界儲藏在永久凍土層中的碳與目前我們環境中存在的碳的數量相當。
德國科學家法蘭克·岡瑟及其同事在過去十年間一直監測巴塔蓋卡坑及其附近地貌。透過衛星圖像，他們發現，大坑的拱面墻平均每年擴大10公尺，在暖和的年份，拱面墻擴大的速度更快，有時候一年達到30公尺。
隨著越來越多永凍層融化，大量的碳被暴露在有微生物的環境中，微生物會消耗碳，然後排放甲烷和二氧化碳等溫室氣體，又加速氣候變暖。「這就是我們所说的正反饋」岡瑟表示，「氣候變暖最終又加速了氣候變暖，而且這樣的現象可能也會發生在其他地方，目前沒有任何工程學的解決方案來阻止大坑繼續擴大。」
研究顯示，永久凍土層正以極快的速度變化着，沒有任何跡象顯示大坑的侵蝕會放慢速度。現狀不容樂觀，西伯利亞永久凍土層的未來可能很不確定。
(中時電子報)
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