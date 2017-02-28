大學個人申請 3月起跑

106年學科能力測驗成績日前公布，大學「個人申請」將於3月起跑，預計4月底前由各校系公告錄取名單。

106年大學「個人申請」共有近5.6萬個名額，佔所有招生名額的55.8％。

個人申請第一階段將於3月8日至10日報名，高中應屆畢業生大概不用擔心，都由學校集體向甄選委員會辦理，個別報名考生則需自行留意期限。

第一階段篩選結果將於3月16日公布，3月20日前可以申請複查。第二階段指定項目甄試，則由各大學校系自訂，但會集中在3月24日至4月23日之間的週五、週六、週日，4月27日前公告錄取結果。

值得注意的是，如果考生已經在「特殊選才」中錄取，且未在期限內放棄入學資格，就不能再參加「個人申請」。繁星推薦第一類至第七類學群錄取生，也不得再報名「個人申請」，第八類學群通過第一階段篩選的考生，則是不能再報名「個人申請」同一校的醫學系。相關規定以甄選委員會為準。1060228

(中央社)