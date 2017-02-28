大學個人申請 3月起跑
106年學科能力測驗成績日前公布，大學「個人申請」將於3月起跑，預計4月底前由各校系公告錄取名單。
106年大學「個人申請」共有近5.6萬個名額，佔所有招生名額的55.8％。
個人申請第一階段將於3月8日至10日報名，高中應屆畢業生大概不用擔心，都由學校集體向甄選委員會辦理，個別報名考生則需自行留意期限。
第一階段篩選結果將於3月16日公布，3月20日前可以申請複查。第二階段指定項目甄試，則由各大學校系自訂，但會集中在3月24日至4月23日之間的週五、週六、週日，4月27日前公告錄取結果。
值得注意的是，如果考生已經在「特殊選才」中錄取，且未在期限內放棄入學資格，就不能再參加「個人申請」。繁星推薦第一類至第七類學群錄取生，也不得再報名「個人申請」，第八類學群通過第一階段篩選的考生，則是不能再報名「個人申請」同一校的醫學系。相關規定以甄選委員會為準。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。