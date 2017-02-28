警政署緝毒專案 3天破獲1345件

我要評比

內政部警政署今天指出，2月24日起至27日執行「全國同步查緝毒品專案行動」，一共破獲1345件毒品案，逮捕1410人，並查扣共約80公斤的安非他命、搖頭丸、K他命等毒品。

警政署今天指出，2月24日起執行「全國同步查緝毒品專案行動」，動員各警察機關緝毒專責隊蒐集毒品派對情資、販毒網路訊息，並針對350處涉毒熱點全面掃蕩，遏止毒品危害國人身心健康。

警方指出，24日至27日期間，全國一共破獲1345件毒品案，逮捕1410名嫌犯，共查扣共約80公斤的安非他命、搖頭丸、K他命等毒品。

警方也說，民國105年全國查緝毒品案件共5萬5481件，是近10年來最高，顯現緝毒成果相較往年成功，也將偵查能量發揮到極致。1060228

(中央社)