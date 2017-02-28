阿里山花季暖身 辦淨山暨森林防火
阿里山花季3月10日登場，林務局嘉義林區管理處將於3月2日在阿里山森林遊樂區舉辦「愛青山、迎花季淨山活動暨森林防火宣導活動」，為花季暖身。
嘉義林管處今天表示，每年3月、4月，阿里山百花相繼綻放，將山區妝點的繽紛又浪漫，吸引無數遊客上山欣賞繁花盛開美景。
嘉義林管處指出，花季期間，上山賞花的遊客眾多，為維護遊憩環境，將於3月2日上午邀集阿里山當地居民、商店、旅社、機關學校與森林志工一起參與淨山活動，並鼓勵當日遊客共襄盛舉。
嘉義林管處長黃妙修表示，花季前夕舉辦淨山活動，期望以乾淨清潔的旅遊環境迎接遊客，同時也呼籲遊客愛護花木，拍照時勿倚靠櫻花樹，也不要為了取景攀折樹枝，不亂丟垃圾及節約用水，共同維護阿里山清淨自然風貌。
阿里山海拔2200多公尺，日夜溫差大，嘉義林管處提醒上山賞花遊客，行前安排好食宿、交通及禦寒衣物，才能盡興賞花。1060228
(中央社)
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