跟上國際 軌道海陸事故調查該獨立了

我要評比

交通安全很重要，卻無法百分之百保證。國際上強調的失事預防，很多國家都已有完整運輸調查機制，台灣要跟得上，除了飛安外，軌道、海運和重大的陸運事故調查也該獨立了。

飛航安全調查委員會說，包括美國、加拿大、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡，都已將原本只調查飛航安全的單位，擴大為運輸安全委員會，任務就調查重大陸海空交通事故的組織。

近20年前，台灣的飛航事故調查由民航主管機關民航局負責，1998年華航、國華航空相繼失事，民航局的調查遭「球員兼裁判」的批評。

政府為改善飛安環境，1998年5月，成立飛航安全調查委員會，是台灣目前唯一獨立的調查機關，不受任何機關管轄，並有「飛航事故調查法」做為調查法原依據。

多年的努力，飛安會根據國際民航組織標準，建立了嚴謹的調查與發布報告的程序，並有完整解讀黑盒子設備的實驗室，所有調查除呈現事實、發現真正原因外，也從各角度分析事故可能潛在的肇因，進一步從各領域，對各主管機關提出專業的建議與改善，調查公信力已被社會接受。

反觀軌道、公路、海運重大事故的調查，即使能消極查出原因，也不易積極從預防角度解決問題。

高鐵通車前，政府就想成立台灣的運輸安全委員會，至今高鐵營運已超過10年，但高鐵事故的調查仍由負責監理的高速鐵路工程局負責。

台鐵的事故調查雖有由聘請學者專家參加的「行車保安委員會」負責，但行保會屬於任務編組，也欠缺獨立性。

機場捷運明天正式通車，橫跨雙北的環狀捷運線、台北捷運萬大線、台中市捷運、淡海輕軌，都是未來會陸續加入的軌道交通。

不過，現行捷運事故的調查機制，規範在大眾捷運法中，由捷運公司蒐集資料調查研究，和鐵路一樣，對事故調查相關機制，欠缺規範。

至於公路的重大事故，除涉及刑事部分由檢單位調查外，仍由公路總局做行政調查。

而海運事故則是由海事評議委員會負責，但調查人員仍是由主管機關決定。

看看國際上進步的做法，軌道、公路與海運的調查該獨立了。1060228

(中央社)