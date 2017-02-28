川普砍援外供擴軍 軍費擬增9趴

即便美國已不再於伊拉克與阿富汗負擔主要戰事，且仍穩居全球最強軍力，美國總統川普仍尋求他所謂「歷史性」的9%軍費支出成長。

路透社報導，1名白宮預算官員今天表示，川普於他第一個預算計畫中，請求國會為下個會計年度的國防支出增加540億美元，並從非國防支出裡砍掉同額的經費來支應，當中包括大刪對外援助。

不過美國的聯邦支出並非總統說了算，川普的整軍計畫，是送交國會的預算計畫一環。儘管國會是由川普所屬的共和黨掌握多數，但不必然會對他所提的計畫買單；國會議員協商預算也得耗時數月。

川普於白宮告訴州長們說：「這是個具有里程碑意義之舉，並於危險時刻向世界傳達美國力量、安全及解決之道的訊息。我們必須確保我們的勇士們，有足夠所需的工具嚇阻戰爭，且為美國戰鬥時做唯一一件事：打勝仗。」

熟悉川普預算藍圖的官員表示，國防預算增加的財源，部分將由刪減國務院、環保署及其他非國防項目而來。

另一官員表示，國務院預算可能最多被刪減30%，恐迫使國務院展開大調整並捨棄一些項目。美國每年用於國務院與援外的經費約500億美元。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）26日表示，川普的預算不會刪除像社會安全與醫療照顧等聯邦社福項目。

熟悉預算計畫的官員指出，川普要求國防部投入更多經費於造艦、打造軍機，在荷莫茲（Hormuz）海峽與南海等「關鍵國際航道與咽喉扼制地點，展現更多力道」。

據國會預算處（CBO）資料，美國最近一個會計年度的國防支出為5840億美元，因此川普計劃增加540億美元軍費大約是提高9.2%，也讓美國聯邦預算中軍事支出將占約1/6。

眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）表示，川普的計畫將排擠其他聯邦機構，顯示他沒把美國受薪家庭置於首位。

她說：「削減540億美元，將嚴重且深遠危害我們滿足美國民眾所需的能力，以及未來的就業；總統正損害美國在創新、教育、科學與潔淨能源等領域的領先地位。」（譯者：中央社陳亦偉）1060228

(中央社)