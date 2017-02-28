筌聖老家食材傳有問題 高市衛局否認
高雄老字號豆製食品「筌聖老家」食品工廠被控非法僱用且軟禁4名外籍勞工，鏡週刊報導，該公司被驗出產品豆豉含有苯甲酸，，不過，高雄市衛生局今天否認。
「筌聖老家」傳出非法僱用且軟禁4名外籍勞工，每天工時15小時，其中1名女印尼移工阿芳更遭軟禁長達14年從未返鄉，全案去年4月遭高市警方查獲，去年11月遭檢方起訴，鏡週刊報導，該公司過去被驗出其產品豆豉含有苯甲酸，被衛生局要求改善，但仍提供高雄市多所國中小學營養午餐食材。
高市衛生局則說，「荃聖老家」曾於105年6月配合台南市教育局午餐食材訪視計畫稽查，經查有紗窗破損、食材應離地存放等缺失即令其限期改正，同年7月複查已改正完成。
衛生局又說，衛生單位105年同時抽驗「荃聖老家」豆干檢驗苯甲酸、己二烯酸等防腐劑、過氧化氫、二氧化硫等漂白劑、二甲基黃等色素，檢驗結果均符合規定。
衛生局指出，今年配合中央執行豆製品製造廠專案稽查，2月已會同食藥署至該廠稽查，環境衛生尚符規定，另抽驗豆腐送食藥署檢驗中。1060228
(中央社)
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