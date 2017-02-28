蘇嘉全：轉型正義是為社會真正和解

今天是二二八事件70週年，立法院長蘇嘉全表示，面對歷史不但不能遺忘，還要讓真相大白，立法院持續為了推動轉型正義而努力，最終目的就是要讓社會能夠達到真正的和解。

蘇嘉全上午在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，二二八事件不僅是一件無法彌補的悲劇，更是所有台灣人心中永遠的痛，事件發生70週年，面對這段黑暗的歷史，不但不能遺忘，更要讓真相大白。

蘇嘉全說，立法院持續為了推動轉型正義而努力，包括國家檔案法、促轉條例都被列為本會期的優先法案。

他說，「有真相才能夠和解，有正義才會帶來團結」，轉型正義的最終目的，就是要讓社會能夠達到真正的和解，讓這塊土地上的人團結在一起。1060228

(中央社)