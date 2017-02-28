連假收假 高鐵下午晚間加開列車

我要評比

今天是二二八假期最後一天，台灣高鐵上午宣布，下午及晚間自台南站加開2班北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），歡迎旅客多利用。

2加班車分別是：北上8800車次，下午2時22分自台南站發車，下午4時35分抵達南港站；北上8802車次，晚上7時22分自台南站發車，晚上9時35分抵達南港站。1060228

(中央社)