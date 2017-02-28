陸翼龍II無人機成功首飛 已有海外訂單

我要評比

陸媒報導，中國大陸研製的多用途翼龍II無人機昨天成功首飛，這款無人機與美國的MQ-9死神無人機相當，且已接獲海外訂單。

中華軍事網今天報導，翼龍II由中國航空工業自主研製，是一種新型長航時偵察打擊一體型多用途無人機，昨天在西北某高原機場試飛，持續了31分鐘，顯示大陸進入全球大型察打型無人機技術。

報導引述中航工業成都所副總設計師、翼龍系列無人機總設計師李屹東說，「中國成為全世界繼美國之後具備新一代察打一體無人機研製能力的國家。」

據說，翼龍II還是大陸首款裝配渦輪螺旋槳發動機的無人機。

李屹東透露，翼龍II無人機在首飛前就已收穫了大陸無人機外貿目前最大一筆海外訂單。

首飛的翼龍II無人機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺；飛機的最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度達每小時370公里。

翼龍II的最大起飛重量達到4.2噸，可實現20小時持續任務續航。此外，它配置合成徑面雷達（SAR）、雷射制導飛彈和GPS制導炸彈等先進設備。

李屹東說，翼龍II和美國MQ-9死神無人機水準相當，屬於世界一流水準。1060228

(中央社)