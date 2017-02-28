神射柯瑞好糗 三分球投11中0平紀錄

勇士隊柯瑞（右）今三分外線失靈，但隊友杜蘭特攻下27分，球隊順利拿下勝利。（美聯社）

勇士隊柯瑞本季平均每場可投進4.1個三分球，雖不及上季投進破紀錄363個三分球，仍是生涯次佳表現，但此役作客七六人主場，他卻似乎忘了帶準星，全場三分球出手11次竟然全部落空，追平NBA紀錄，這也是他本季第3次三分線外出手超過8次卻1球未進，值得欣慰的是，勇士最終仍以119比108獲勝。

柯瑞本季以前，單場投最多次三分球不進，是在2014年於主場面對馬刺隊，經過上季不可思議的表現後，本季外線竟以三度失靈，先是11月4日作客湖人投10中0，接著12月7日作客快艇投8中0，再來是今天作客七六人主場，寫下平NBA紀錄的11投盡墨。

值得一提的是，除了作客湖人的比賽落敗，勇士其餘兩場比賽都拿下勝利，證明就算柯瑞失準，其他隊友的進攻火力仍可適時補上，也是勇士本季爭冠的一大優勢。

(中時電子報)