MLB》海盜2比1勝藍鳥 張進德登場秀阻殺

張進德春訓第二度上陣，沒安打但演出漂亮阻殺。(本報資料照)

海盜28日作客藍鳥主場，儘管全場打出9支安打，但攻勢串連不順，僅得到2分，不過靠著6名投手有效壓制，最後2比1帶走勝利，而前場未獲得機會的張進德，再度於比賽後段替補上陣，並一路蹲捕到比賽結束，雖然2打席未有建樹，但演出一次阻殺成功。

此役藍鳥由經典賽美國隊國手史卓曼(Marcus Stroman)掛帥，前2局讓海盜6上6下，他相當滿意自己的狀態，同時也不忘讚賞新同學捕手索塔拉馬奇亞(Jarrod Saltalamacchia)，「他活用我的各種球路，包括滑球、曲球、速球等。這些與打者對決的武器狀況都很不錯，我對今年更有信心，也準備好迎戰了。」

不過海盜的二年級生庫爾(Chad Kuhl)也不惶多讓，2局投球飆出2K，同樣未讓打者站上壘包，「這是很棒的一天，能對戰穿著不同球衣的選手，更能知道努力的成果如何。」3局兩隊換投後，海盜打線總算找到突破口，並於4上打下本場比賽的第1分。

1比0僵局持續到6上，海盜再度發動攻勢。首棒打者伍德(Eric Wood)擊出二壘安打，並靠推進跟投手犯規，替海盜再下一成取得2比0領先，接著2出局後輪到捕手打擊，海盜也換上日前打出全壘打的張進德上陣，可惜他打出一壘方向滾地球出局，未能延續攻勢。

雖然打擊沒建功，不過6下投手遭遇亂流之際，張進德展現一次漂亮阻殺，成功讓盜向二壘的跑者出局，助投手化解失分危機；隨後他也與投手群合作，未讓藍鳥打線有機會追平。9上他再次上場，卻打出內野小飛球，但最後靠投手失誤，幸運站上壘包，此役2之0，也讓他在春訓的打擊率降至2成50。

(中時電子報)