血汗醫護 外科醫生累癱直接倒地睡著

大陸湖北一外科醫生1天內連做4次手術，累癱直接躺在地板睡著。(圖/東網)

近年來血汗醫護問題持續引發關注，大陸湖北近日發生一起外科醫生1天內連做4次手術，走下手術台累癱，直接躺在地板睡著，堪稱血汗醫護之最。醫生躺地酣睡照片在網路瘋傳，網友大讚醫生「太專業了！」，但極度勞累下的手術品質，你放心嗎？

據東網報導，大陸湖北孝感90後外科醫生朱傳敏，2月17日，他早上查完房就進手術室進行一整天手術，傍晚臨下班時又加班做了耗費3小時的急診手腕手術，直到晚上8時才下班。豈料他才剛回到宿舍，又被緊召為另一名病人進行腿部手術。

最後朱醫生再進行5個小時手術後，已是翌日凌晨3時許。此時極疲憊的他來不及換手術服，便躺在地板上睡着。結果這一幕被同事用手機拍下，並發送到朋友圈，引發許多網友關注表示：「辛苦了」、「有這樣的醫生是人民之福」。但也引發反思，有評論指出，醫生為搶救病人而累倒，無疑是救死扶傷職業精神的生動體現，但連外科醫生都處在嚴重的亞健康狀態，又如何保證手術的安全呢？與其一味宣傳醫生累倒的敬業精神，不如想想辦法保證他們基本的休息權，讓他們健健康康地活著，健健康康地救死扶傷，豈不是更好?

(中時電子報)