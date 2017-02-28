中正紀念堂228關一天... 他列蔡政府逃避一覽表

今228，中正紀念堂閉館一天。（本報系記者鄧博仁攝）

文化部昨日宣布中正紀念堂從今年起，每年228都將閉館一天，部長鄭麗君表示，此舉是為了尊重二二八紀念活動並且避免社會對立，在「轉型修法未完成前，往後每年2月28日都會循此模式辦理」，對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷批評，蔡政府這種引起事件後無法收拾，逃避的態度，只會讓剩下的364天更加的對立。

「蒙上眼睛就以為看不見、嗚上耳朵就以為聽不見」，洪孟楷表示，近30年前國際社會對於中共政權的批評，如今回到蔡英文政府身上，他痛批蔡上任後遇到燙手的問題，只會用逃避代替面對，並羅列了11項蔡政府的「逃避一覽表」。

交通部觀光局日前宣布高風險一日遊行程下架。圖為新竹深山中的司馬庫斯，因山路崎嶇遙遠，被觀光局點名為不適合由台北或高雄出發的一日遊景點。（本報資料照片）

在洪孟楷提到的「蔡政府遇到事情就逃避一覽表」中，除了228爭議解決不了，讓中正紀念堂關堂一天外，還有「禽流感無法防疫，宣布禁運禁宰七天」、「立院抗爭不斷，設托兒所禁止申請路權抗議。」、「國內旅遊品質控管不易，乾脆一刀禁止一日遊」、「反對核食民意高漲，蔡政府停辦核食公聽會。」、「衛福部違規醫療廣告管制不易，全面禁止藝人代言。」、「無法降低吸毒率，乾脆推毒品除罪化」、「雲林六輕空汙防不了，許厝分校乾脆遷校」、「降低吸菸人口嘸撇步，國健署取消酒吧、夜店、雪茄館豁免權，明訂一律禁菸」、「無法捍衛沖之鳥礁漁權，發文漁船看到日本公務船避開」、「一例一休爭議，乾脆叫反對者，不要投票給民進黨。」

(中時電子報)