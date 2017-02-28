金正男遭毒殺證據 英籲大馬速送聯合國

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英國今天敦促馬來西亞將北韓領導人金正恩哥哥金正男遭VX神經毒劑殺害相關證據，送至聯合國，以便對北韓採取行動。

金正男是金正恩同父異母的哥哥，13日在吉隆坡機場遇害。法新社報導，英國駐聯合國大使瑞克勞福特（Matthew Rycroft）表示，這起命案相關資訊應送至海牙的禁止化學武器組織（OPCW）。

瑞克勞福特告訴媒體：「若他們有證據，他們應該送至OPCW和聯合國安理會。」

「一旦他們這麼做，我們就能走下一步。」

瑞克勞福特表示，希望當每個國家「握有像這樣重要證據的時候，都能盡快分享」，他說，當前的例子就是馬來西亞。

馬來西亞是禁止化學武器公約（CWC）簽署國。

禁止化學武器組織24日在聲明中說，「馬來西亞有關當局看來已確定，VX神經毒劑曾用於2月13日機場命案」。

聲明說，「任何使用化學武器行為都令人深感不安」，還說禁止化學武器組織已準備好提供大馬任何專家鑑定和技術援助。

大馬駐聯合國使團未立即回應有關後續計畫的問題。（譯者：中央社盧映孜）1060228

(中央社)