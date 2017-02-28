教老人玩3C 陳怡瑄教到出書

為了寫論文，陳怡瑄踏入樂齡中心，指導銀髮族使用3C產品，沒想到教出心得和興趣，一待就是3年，還把講義整理出書，當然都是方便長者閱讀的「大字版」。

現年43歲的陳怡瑄，在屏東縣樂齡中心服務3年，曾是最年輕的樂齡教育奉獻獎「教學優良獎」得主。

陳怡瑄原本在線上教材公司工作，3年前攻讀成人教育所，為了寫論文，自告奮勇到樂齡中心教長者使用平版電腦、手機等3C產品。沒想到她教出口碑，課程一開再開，現在已經發展成4期的課程，包括基礎班、Line和Facebook使用班、以及進階的綜合App使用班（分2期）。

陳怡瑄說，年長者想學3C的求知慾，超乎她的想像。許多人是年輕人在玩什麼，他就希望學什麼，為此她也不得不去學一些最新的App，例如最近火紅的「直播」，就是為了教長者才特別學的。

陳怡瑄表示，教長者使用3C產品有一些技巧，很多人一輩子沒摸過電腦，必須從頭、按部就班教起，光是長按電源是開機，就可以教半節課。

陳怡瑄也提到，教長者必須善用譬喻，且要用他們那一年代聽得懂的譬喻。例如臉書（Facebook）把人「封鎖」，長者不懂這個概念，必須說成「把人帶去監獄關起來」。

3C產品很多專有名詞，常讓長者摸不著頭緒，例如常把第四代行動通訊技術（4G）和手機容量的32G搞混。陳怡瑄發明了一些淺而易懂的說法，形容通訊技術的每一代的差別，就像跑步和開車的差別。

前陣子引發熱烈討論的「長輩圖」，網友發現來源大都是樂齡中心。陳怡瑄坦承，「長輩圖」的確是必教內容，長者特別愛學修圖軟體，尤其是一兩鍵就能美容、加字的App特受歡迎。也有很多人不滿足於修圖，已進展到用照片編制簡單的MV。

2年前陳怡瑄主動聯繫出版社，把上課用的講義彙整成書，還特別貼心地出成「大字版」，讓長者讀起來毫不費力。沒想到書賣的很好，刷了幾刷，現在還打算出第二本、第三本。

陳怡瑄從教學中也發現一些問題，希望彙整給3C開發者參考。例如長者手指容易無力，長按、拖曳、縮放等功能，要做到都有困難，建議開發出專屬的簡易功能，讓長者受惠。1060228

(中央社)