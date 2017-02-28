疑酒後上路 男駕車過彎失控亡

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胡姓男子昨天深夜駕車行經南投市成功三路，在彎道附近衝出道路數十公尺，胡男搶救到28日不治，經抽血檢驗發現酒精反應。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年2月28日

胡姓男子昨天深夜駕車行經南投市成功三路，在彎道附近衝出道路數十公尺，胡男搶救到今天不治，經抽血檢驗發現酒精反應。

戶籍在南投市的24歲胡姓男子昨天深夜11時多駕車，行駛南投市成功三路往東下坡穿越南崗工業區，在彎道附近衝出車道數十公尺，車輛翻滾嚴重變形，南投縣消防局鳳鳴分隊到場搶救，發現胡男已失去生命徵象、腦漿溢出，經送醫仍不治。

胡男駕車在彎道附近「直直衝出車道」，車輛最後停在數十公尺外、布滿土石的空地，救護人員直言，「車速看起來不慢」，而搶救過程並未聞到明顯酒味。

警方表示，胡男送醫後，搶救到今天凌晨仍傷重不治，經抽血檢驗有酒精反應，是否為酒駕釀禍、車速過快或疲勞駕駛，仍有待深入調查；同時呼籲民眾，駕車遵守交通法規、勿超速、勿酒後駕車。1060228

(中央社)