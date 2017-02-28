公布與同志對話 府：總統擔心當事人挫折

總統府日前公布與同志團體的對話紀錄，確認總統蔡英文並無同志所指的發言。總統府發言人黃重諺今天說，發布新聞稿那晚不好睡，總統也打了兩次電話給他，擔心當事人傷心挫折。

蔡總統日前接見婚姻平權正反方團體，盼促成雙方對話，一名同志團體代表Huang Vincent事後在臉書上表示，蔡總統在會談時當面告訴他，「你這一生不一定等得到同志婚姻」。事後總統府發言人黃重諺發布新聞稿指出，經府方再三比對現場文字紀錄，並查對錄音，確認總統在當天並沒有這樣發言。

黃重諺上午接受廣播專訪時指出，當天要發布新聞稿前，有透過朋友跟當事人說。黃重諺說，事實上，看到這位同志團體代表的臉書發言很驚訝，當下他跟幕僚再三確認沒有這個發言。

「就發言人角色，這是很困難的過程」，黃重諺說，當天他發了新聞稿，公布雙方對話逐字稿，整晚不好睡，很擔心，因為這不太像平常的政治攻防，但衡量政府發言系統必須說明真實，維持公信力，又必須考慮到當事人的誤解來自對這件事情的急切，並非惡意。

決定公布對話紀錄前，黃重諺說，有跟總統報告，重點是確認沒有這件事，在新聞說明上會說明過程都是出於善意。因為這跟平常政治語言是完全不同，會特別要小心，希望不要因此造成對方太大的壓力。

黃重諺說，當晚幕僚都不好睡，半夜互相傳line，擔心造成當事人情緒上的壓力，「過程中總統打了兩次電話給我，總統也很擔心當事人很傷心、挫折」。

黃重諺呼籲網路上的朋友，不管立場是甚麼，是不是可以更多一點，用疼愛、疼惜的角度來看待這件事，不要變成揭發誰說錯，而是社會有這樣對話的氣氛，尊重不一樣(聲音)的氣氛，從這裡開始。1060228

(中央社)