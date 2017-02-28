2/28中視午間新聞搶先看

2月28日的中視午間新聞搶先看：

輔大拆像 輔大生夜襲鋸蔣介石銅像 遭警制伏

今天是二二八事件70週年，凌晨新北市輔仁大學10多名學生，帶著發電機及砂輪機等工具，鋸蔣介石銅像，警方據報到場發現銅像枴杖已經被鋸斷，警方上前阻止，學生和警方爆發推擠衝突，警方進行壓制，隨後將現場動手拆銅像的2名輔大學生和另2人帶回偵訊。

一氧中毒又是一氧化碳中毒! 台中一夜13人送醫

台中潭子和北屯區,一夜13個人一氧化碳中毒送醫，家住潭子區的王姓一家三口，一對夫妻和2歲兒子因為洗澡暈眩被家人發現緊急送醫,北屯區松竹路一家11人，輪流洗澡，陸續有人頭暈目眩,結果有8人送醫，最小才7個月大。還好送醫治療後都恢復清醒。

收假大塞 國道午後現北返車潮 行車時間恐增7倍

228連續假期即將結束，國道一號、三號桃竹苗路段昨天下午開始湧現北返車潮，第二公路警察大隊提醒,北上重點壅塞路段，國道一號苗栗往楊梅、國道三號竹南往香山等，開車累了，可以到國道一號湖口、國道三號西湖與關西服務區休息，避免疲勞駕駛釀禍。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！

(中時電子報)