王心凌斬4年情 爆姚元浩婚事喬不攏

王心凌和姚元浩4年情斷。（圖／本報系資料照片）

「姚王戀」王心凌和姚元浩交往4年，22日協議和平分手，小倆口從低調交往、公開認愛到傳出計劃結婚，未料兩人牽手4年無緣步入禮堂，分手原因眾說紛紜，外界指感情最終卡在王媽這關，更傳出王心凌和姚元浩對婚事沒共識，最後仍以分手收場。

王心凌和姚元浩一路走來經歷許多風雨，隨著戀情穩定，兩人婚事也備受關注，根據《蘋果日報》報導，雙方共同的友人透露，其實是「姚王」對婚禮形式沒共識，女生希望一生一次的婚禮能有規模、奢華，但姚元浩屬自然派，認為樸實就好，兩人每次討論都說到不開心。

王心凌與姚元浩經紀人都駁斥婚禮形式傳聞，表示感情是兩人的事，而王心凌今（28日）也打破沉默，在臉書發文：「只想記得那些曾經快樂的時光」，兩人皆口不出惡言。

(中時電子報)