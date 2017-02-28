追思228 眾人重返談判地點壽山營區

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二二八事件70周年追思會28日在高雄二二八和平公園舉行，當年受難者家屬在二二八和平紀念碑前向先人獻上百合花致意。（王錦河攝）

二二八事件70周年追思會28日在高雄二二八和平公園舉行，當年受難者家屬在二二八和平紀念碑前向先人獻上百合花致意。（王錦河攝）

二二八事件70周年追思會28日在高雄二二八和平公園舉行，當年受難者家屬在二二八和平紀念碑前向先人獻上百合花致意。（王錦河攝）

高雄市議會議長康裕成（前排左起）、當事人家屬後代彭明敏、行政院長林全、高雄市長陳菊、副市長史哲、許立明、許銘春、受害者家屬二二八關懷協會理事長凃世文和夫人等人士重回1947年和平代表團和軍方的談判地點：壽山要塞司令部默哀1分鐘。（王錦河攝）

高雄市今天舉行二二八事件70周年追思紀念儀式，閣揆林全、高雄市長陳菊與受難者家屬等人，進入當年和平談判破裂，引發全台軍事鎮壓起始的國防部後備指揮部壽山營區，追思受難者，也宣示民主和平的重要價值。

高雄市長陳菊、受難者家屬彭敏明、涂世文及二二八事件研究學者代表許雪姬等人，今天上午在二二八和平紀念公園舉行「高雄市二二八事件七十周年追思紀念儀式」後，即前往壽山營區，陪同行政院長林全重回當年談判破裂的會議室。

林全表示，這是第一次未依慣例參加中樞紀念儀式，選擇到70年前高雄第一次開放的歷史現場。

他也細數蔡政府上台後，追求轉型正義的初步成果，包括黨產會協助追償、政治檔案解密公開、紀念鄭南榕訂定4月1日為言論自由日等。並強調，促進轉型正義條例列為優先法案，未來的轉型正義報告裡會有二二八事件的專頁。

陳菊致詞說，此處是當年和平與武力抉擇之地，重返和平未竟之處，不僅是宣示民主和平的重要價值，也追思感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。強調「沒有真相就沒有和解，傷痕會好，但痛忘不了，今天只是轉型正義的一小步」。

研究二二八的學者台大歷史系教授陳翠蓮、中研院台史所研究員許雪珠也分別陳述追究訪談相關歷史人物彭孟緝等人的內容。

隨後，林全等人與受難者家屬進入當年談判破裂的要塞司令部會議，還原現場情形。

70年來，始終無人能窺視當年談判的壽山營區會議事全貌，只能憑著學者從受訪者口中拼湊出會議場景。今年，高雄市政府協調國防部開放，外界才得以窺視這塊不曾曝光之地。

壽山營區在二二八事件有重要歷史意義，1947年3月6日高雄市和平代表進入營區，與時任高雄要塞司令的彭孟緝進行談判，盼以和平方式弭平亂局。

結果談判破裂，有人喪命有人被捕，更重要的是軍方隨後決定軍事鎮壓，高雄市也因而成為第一個被正規軍隊鎮壓的地方。

除今天的重返和平未竟之處活動，高雄市歷史博物館還舉辦系列活動，包括主題特展、影展、音樂會等。

(中時)