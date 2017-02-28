抗議二二八降半旗 統派疊羅漢自己升

統促黨民眾疊羅漢升旗，遭警方勸阻。（周毓翔攝）

統促黨民眾疊羅漢升旗，升旗後在場一同歡呼。（周毓翔攝）

統派團體中華統一促進黨、藍天行動聯盟、藍天柱力團、白色正義聯盟等組職，為避免獨派團體今天到中正紀念堂破壞中正紀念堂，聚集約百人在中正紀念堂發起「保護蔣公銅像」活動。不過，統促黨的抗議民眾發現國旗被降了半旗，於是一群人疊羅漢上去把旗子升起來。

警方由於擔憂疊羅漢發生意外，一度上前勸阻，但卻被統促黨的民眾嗆聲「今天是國定假日，降什麼半旗！」後來一群人一起把旗子升上去後，統促黨支持者一同歡呼「把旗子升起來了，中華民國一定會再起！」、「打倒民進黨政權！」

(中時)