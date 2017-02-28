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彭博評論：Uber爭議可能影響美台貿易

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美國彭博新聞評論指出，Uber因被罰款在台歇業，美國網路協會曾致函總統蔡英文，台方若因保護計程車業導致貿易戰，值得嗎？評論說，Uber在台爭議可能影響美台貿易。

彭博新聞（Bloomberg）專欄作家雷克（Eli Lake）24日在「台灣對Uber的戰爭」評論文章，引述Uber亞太區總監卡薩吉（Damian Kassabgi）就在台被罰款與歇業表示，過去未曾見過這樣的事，Uber罰款已達800萬美元，公司沒有選擇，必須暫停服務，直到台灣方面提出其他選項。

評論寫到，Uber至今未見到方案，Uber的觀點認為，台灣計程車業對政府有龐大的影響力。

文章指出，Uber登台已超過3年，但在2016年8月成為攻擊對象，首先是被要脅取消營業執照，立法院接著在1月修法提高罰款。

卡薩吉表示，Uber在台灣的遭遇是，保守的官僚不願接受新形勢或調整法律，台灣計程車業是贏家。

卡薩吉說，美國國務院在對台灣官方就Uber立法施壓上有所幫助，但至今未見任何改變。

文章引用美國企業研究所（AEI）研究員史劍道（Derek Scissors）的說法，「在眾多國家中，大概不會想到他們（台灣）會針對美國業者，如果美國的友人這樣做，其他與美國比較不親近的國家為何不照辦？」

文章寫到，Uber在台爭議可能影響美台貿易。美國網路協會主席暨執行長貝克曼（Michael Beckerman）指出，罰款Uber可能造成廣泛後果。

貝克曼在2月9日向蔡總統發出的信函寫到，台灣這類反對分享式經濟與數位新服務的強硬派，會對打造台灣成為亞洲矽谷的目標造成負面效應，也會對廣泛的美國對台投資形成反作用。

評論最後寫到，美國新任總統強調將會回應懲罰美國公司以保護自身產業的國家。Uber想要知道，如果這種做法的後果，導致台灣最重要友邦對台發起貿易戰，台灣的計程車業真值得保護嗎？1060228

(中央社)

關鍵字：美國台灣評論罰款文章
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