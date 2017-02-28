陸官媒大罵南韓樂天：為虎作倀不歡迎

新華社針對南韓樂天集團獻地興建終端高空防衛系統（THAAD）發表社評說，若部署THAAD是在中國大陸背後捅刀子，那樂天無異於「為虎作倀」。「對於這樣的樂天，中國不歡迎」。

這篇在27日深夜以「中國不歡迎這樣的樂天」為題發表的評論說，樂天此舉讓THAAD系統「闖過了選址問題這一關」，在南韓的落地節奏將大大加快，這將「嚴重損害」包括中國大陸在內的本地區有關國家戰略安全利益。

評論說，樂天是韓企在中國大陸「最為典型的受益者之一」，業務涵蓋領域廣、收益大。樂天瑪特超市、樂天免稅店、好麗友等品牌為中國大陸消費者熟知。而在南韓的樂天免稅店常年爆滿，總銷售額的70%都來自陸客，中國大陸市場對樂天的「重要性不言自明」。

評論指出，維護本國的安全利益不應以「犧牲別國的安全利益」為代價。「有哪個國家的人民能容忍外國企業在自己的國家賺得盆滿缽滿，卻幹著有損本國國家利益的勾當」？

這篇評論說，樂天「既想在國內政治上得分，又想在商業上獲利，世界上沒有這等一舉兩得的好事」。

評論最後說，樂天能出於「國家安全」的考慮與南韓軍方換地，中國大陸消費者也完全可以出於「國家安全」的考慮對這樣的企業、這樣的產品說不。樂天「自己既然無法想清楚這樣簡單的問題，就讓中國的老百姓來給出答案」。1060228

(中央社)