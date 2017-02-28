學生破壞蔣介石銅像 輔大校方暫不提告
數名輔仁大學學生及民眾今天凌晨到校內，企圖鋸倒蔣介石銅像，警方前往制止時，雙方發生推擠衝突。新莊警分局將其中4人帶回偵訊，訊後依妨害公務罪，移送新北地檢署偵辦。
學生被移送過程中向記者表示，二二八已經70週年了，政府不去做該做的事情的話，就讓人民自己來做。
今天是二二八事件70週年，由於不滿校園內的蔣介石銅像象徵威權，有學生及民眾凌晨進入校園，持發電機、砂輪機等切割銅像，並先將銅像脖子綁上童軍繩，企圖以繩索拉倒銅像。
警方接獲輔仁大學報案後，阻止企圖拆除輔大蔣介石銅像的學生。輔大宗教系的羅姓學生、輔大哲學系陳姓學生、林姓男子及陳姓女子等4人，被依妨害公務罪嫌帶回新莊分局偵訊。
學生遭警方帶回後，控訴警察進校園阻止學生鋸掉銅像是違法的。
新莊分局上午召開記者會，強調警方執法態度明確，不分人或事，只要有違法行為，一定嚴正執法。
新莊分局表示，凌晨接獲校方保全人員報案，指有學生正在破壞蔣介石銅像，警方趕到現場，發現學生持續用電鑽在破壞銅像，經警方勸導、制止不聽，甚至有學生在旁邊起鬨，警方才用強制力。
警方制止過程中，學生與員警發生拉扯、推擠，並攻擊員警，造成員警臉部等處受傷、眼鏡損壞。警方將4名比較激烈者帶回分局偵辦。
新莊分局表示，輔大校方暫不提告，受傷員警也暫不提告訴。經請示檢察官後，依妨害公務罪將4人移送新北地檢署偵辦。1060228
(中央社)
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