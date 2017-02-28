追思二二八 賴清德:建設新國家

(中央社記者張榮祥台南28日電）二二八事件70週年，台灣各界追思，連中共也要紀念；台南市長賴清德今天表示，不必再期待外在的「祖國」，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家。

台南各界今天上午在安平區二二八紀念公園追思二二八事件，在紀念碑前獻上百合花，受難者家屬坐在最前排，當時被槍決的律師湯德章兒子湯聰模，40年來首次現身市府舉辦的追思會上。

70年前3月14日在台北被捕殺的檢察官王育霖，兒子王克紹代表受難者家屬發言說，他們要的是平反及追求真相。

賴清德在追思會上指稱二二八事件是大屠殺，不是族群衝突，不是想要回歸祖國統一，而是當時國民政府貪污腐敗，強力鎮壓，才全力反抗。

賴清德表示，二二八事件的關鍵人物是蔣介石，台南市去年起開始移除南區、左鎮區、七股區、佳里區、將軍區、永康區及玉井區的蔣介石銅像；目前台南公共空間的蔣介石銅像已全數移除。

他說，轉型正義的下一步，就是讓真相水落石出，公布加害者，把這個不幸事件寫入教科書，讓當事人和家屬可以得到安慰，求得原諒，也讓社會進行和解，莫讓二二八事件再度發生。

賴清德表示，當年台灣人滿懷期待迎接心目中的「祖國」，卻迎來一場腥風血雨，今天要記取教訓，不必再期待外在的「祖國」，不讓悲劇重演，「我們要腳踏實地，立足台灣，形成命運共同體，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家」。1060228

(中央社)