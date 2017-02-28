台東路人跨越鐵道 自強號撞及

台鐵說，上午一列由花蓮開往高雄的308次DMU自強號，在台東海端與關山間撞及跨越路線的路人，已通知鐵路警察局處理。

台鐵說，這起事故發生在上午10時33分，目前列車暫停在原地。1060228

(中央社)