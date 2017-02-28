王國材掌航發會董座 首場內部論壇請張國煒
交通部政務次長王國材去年11月接下航發會董事長職務，擬擴大航發會功能，計劃每個月舉行內部專業論壇，24日首場就邀請正籌設星宇航空的張國煒。
航發會是中華航空最大股東，王國材希望航發會能發揮更大功能，決定每個月親自主持內部專業論壇。
王國材說，希望邀請各方航空專家分享經驗與想法，因航發會是台灣高鐵股東，論壇也會請軌道專家談高鐵。
2月24日，航發會首場內部專業論壇，請來的主講人就是張國煒，題目是台灣航空未來的發展。
雖然外界對張國煒籌設的星宇航空都很好奇，但張國煒很低調，只表明一切都在努力中，還不成熟。
張國煒認為，台灣航空業的市場不在台灣，東北亞競爭已太激烈，應著眼北美與東南亞，他同時分享他在長榮航空時，拓展北美線，爭取東南亞轉機客的成功做法。
張國煒仍舊不認為由傳統航空公司成立廉價航空的做法，他說這是跟自己搶客源。
王國材說，他相當欽佩張國煒對空業的熱情，也樂觀期待星宇航空的出現，讓台灣的航空業能發展出不同的市場區隔。
當天出席這場論壇的官員，除王國材外，還有民航局副局長何淑萍、空運組長韓振華，交通部航政司長陳進生、簡任技正楊博文，另前長榮航空發言人聶國維、淡江大學副教授陶治中、中華大學副教授林祥生、浩通國際董事長濮大威、航發會主秘徐永浩也在列。1060228
(中央社)
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