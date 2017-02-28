中正紀念堂轉型 文化部：下會期送草案
文化部長鄭麗君今天說，推動中正紀念堂轉型，希望先啟動社會討論，凝聚共識，文化部提出草案，預計希望在立法院下個會期前，將草案送入立法院，期待國會政黨對話並完成修法。
二二八事件70週年，文化部長鄭麗君今天出席義光教會追思活動，她會後受訪指出，目前中正紀念堂因為有國立中正紀念堂管理處組織法，裡面以法律明定要來紀念領袖，「這在民主時代，我們也認為，透過法律明定緬懷領袖，做相關的紀念，其實是值得檢討了」。
她說，在推動轉型正義，追求歷史真相的過程，其實也應該回歸民主社會的常態；推動轉型最重要的工作是要提出草案，進行修法，包括銅像、堂體、如何轉型、轉型後做什麼、相關行政措施，「我們認為，透過草案正式地提出，是比較完整、全面的作法」。
媒體追問，這個會期立法院會處理嗎？
鄭麗君說，目前希望先啟動社會討論，經過社會討論後，凝聚共識，「我們來提出草案，送入立法院，預計、我們希望在下個（立法院）會期前，將這個草案送入立法院」，屆時也期待國會透過各政黨，彼此的對話，凝聚共識，完成修法。1060228
(中央社)
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