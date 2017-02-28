南韓敲定薩德部署地 陸媒嗆進入「準斷交」關係

央視報導，南韓軍方今上午透過非公開方式與樂天集團簽約，同意轉讓星州高爾夫球場，提供美軍薩德反導系統部署。對此，陸媒報導回嗆，一旦薩德入韓，中韓可能陷入「準斷交」關係。

中共中央機關報黨媒《人民日報》海外網微信公眾號「俠客島」刊文指出，倘若薩德入韓，中韓可能陷入「準斷交」關係，即使下屆政府有意修補，薩德問題是繞不過去的，讓中國吞下安全苦果，是中國絕對不能容忍的事。

文章說，應對後續朝鮮半島事務，中國的南北韓策略需要經歷調整，如果沒有實現外交目的，對北韓，就要多用經濟文化手段打壓；對南韓，則要在政治、軍事安全手段上施以壓力。更嗆聲，現在既然看來效果不彰，就有必要做以前做得不夠的。

(旺報)