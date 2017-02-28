輸球又中斷紀錄 艾塞亞湯瑪斯好悶
塞爾提克隊今在主場迎戰老鷹隊，兩隊都是晉級季後賽有望球隊，但塞爾提克卻在主場表現不佳，全場投籃命中率不到4成，防守又守不住老鷹禁區優勢，終以98比114慘敗，苦吞最近4場比賽的第3敗，明星後衛艾塞亞湯瑪斯全場拿19分，也中斷他連續43場得分20分以上的隊史紀錄。
艾塞亞湯瑪斯此役手感不佳，上場30分鐘，投21只中4，包括三分球投6中1，憑藉罰球線上10投全中，才有 19分進帳，但中斷紀錄之外，球隊還慘敗，心情想必跌落谷底。事實上，這只是他本季第2場得分未達20分，而這兩場比賽，塞爾提克都輸球。
同是本季大爆發的球員，老鷹隊薛洛德此役投14中9，攻下全場最高21分，這是他本季第22場得分超過20分，而他生涯過去3個球季，攻下超過20分的比賽合計只有10場。
(中時電子報)
關鍵字：比賽
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