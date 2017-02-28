挽回國軍榮譽 陸軍推反毒微電影
空軍清泉崗基地染毒，重挫國軍形象。為挽回軍譽、宣傳反毒，陸軍司令部今推出「陸軍勇士，力抗毒怪」微電影，呼籲全軍團結一致，要求陸軍官兵認清毒品危害，以高標準自我要求、防制不法。影片旁白更警告，毒品一試成癮，不費吹灰之力，讓人腦袋當機，變成終身廢人。
影片製作展現陸軍創意，以「Gooles小姐」語音作為旁白，詼諧又不失宣導效果。內容上溯至清朝末年之鴉片大舉入侵，更搬出反毒能臣「林則徐」禁菸之故事，如今毒品捲土重來，以海洛因、古柯鹼、嗎啡、鴉片等樣態，綁架年輕人成禁臠，企圖瓦解國家根基。
陸軍司令部強調，毒品是可怕的「毒怪」，不僅無孔不入，更是包著糖衣的惡魔，不擇手段殘害人民；但對陸軍勇士而言，保衛國家是職責，消滅「毒怪」刻不容緩，這是一場艱辛的作戰，只許成功不許失敗。
影片更提出反毒5招，呼籲全體官兵「勇於遠離是非場所」、「拒絕不良嗜好」、「建立舒緩壓力情緒的方法」、「提高警覺，不隨便接受他人的飲料、香菸」、「 培養正當休閒活動」、「建立自信心和自尊心」等原則自我要求，並以營造「純淨陸軍」的健康環境自勉。
(中時)
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